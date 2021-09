Gęsina na Św. Marcina 2021 - weź udział w konkursie i wygraj gęsią tuszkę na świąteczny obiad!

W Polsce trudno sobie wyobrazić jesień, a szczególnie listopad, bez akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”. Promowanie najlepszej gęsiny z województwa kujawsko-pomorskiego trwa od 2009 roku. Powrót gęsiny na polskie stoły stał się faktem. Dzień świętego Marcina, który przypada 11 listopada, był dla hodowców gęsi symbolicznym początkiem sezonu na gęsinę („Na świętego Marcina najlepsza gęsina”).

Dzień ten stał się również Narodowym Świętem Niepodległości, którą Polska odzyskała właśnie 11 listopada 1918 r. Zachęta do tego, aby połączyć tradycje świętomarcińskie ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem Polaków. Tak jak Amerykanie świętują Dzień Dziękczynienia spożywając indyka, tak Polacy pokochali świętowanie odzyskania niepodległości, zapraszając swoich bliskich na uroczystą kolację z cudowną, aromatyczną, gęsiną.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

W tegorocznej edycji konkursu, fundator nagród, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki przeznaczył dla Czytelników "Pomorskiej" 730 tuszek.

Do wszystkich zwycięzców Urząd Marszałkowski wyśle specjalne vouchery, które 23 października będzie można zamienić na gęsią tuszkę.

Nasi Czytelnicy również będą mogli o nie powalczyć! Trafi do nich 730 świeżych tuszek. Samochody-chłodnie dowiozą je do 20 wybranych miast w naszym regionie.

Będą to:

Aleksandrów Kujawski - 40 tuszek

Brodnica - 20 tuszek

Bydgoszcz - 20 tuszek

Chełmno - 20 tuszek

Chełmża - 40 tuszek

Golub-Dobrzyń - 30 tuszek

Grudziądz - 90 tuszek

Inowrocław - 90 tuszek

Lipno - 40 tuszek

Mogilno - 20 tuszek

Nakło - 10 tuszek

Radziejów - 40 tuszek

Rypin - 20 tuszek

Sępólno Krajeńskie - 40 tuszek

Świecie - 10 tuszek

Toruń - 20 tuszek

Tuchola - 50 tuszek

Wąbrzeźno - 30 tuszek

Włocławek - 80 tuszek

Żnin - 20 tuszek



By powalczyć o gęsinę, trzeba będzie wysłać SMS-a. Szczegóły poniżej.

* * * KONKURS * * *



Aby wygrać gęsią tuszkę i odebrać ją w:

Aleksandrowie Kujawskim, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: ALE.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Brodnicy, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: BRO.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Bydgoszczy, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: BDG.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Chełmnie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: CHE.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Chełmży, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: CHZ.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Golubiu-Dobrzyniu, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: GOD.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Grudziądzu, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: GRU.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Inowrocławiu, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: INO.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Lipnie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: LIP.imię i nazwisko.adres korespondencyjny oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Mogilnie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: MOG.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Nakle, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: NAK.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Radziejowie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: RAD.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Rypinie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: RYP.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Sępólnie Krajeńskim, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: SEP.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Świeciu, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: SWG.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Toruniu, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: TOR.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Tucholi, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: TUC.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Wąbrzeźnie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: WBR.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Włocławku, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: WLO.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Żninie, wyślij SMS pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT)

o treści: ZNG.imię i nazwisko.adres korespondencyjny, oraz uzasadnienie, dlaczego to Ty masz otrzymać gęś na świąteczny obiad

Konkurs trwa do poniedziałku, 20 września 2020 roku, do godz. 23.59.

Autorów najciekawszych odpowiedzi poinformujemy poprzez SMS w dniu 27 września.

Wysyłając SMS-a, otrzymujesz kod do e-wydania Gazety Pomorskiej.

Odbiór nagród możliwy jedynie w pierwotnie wybranej miejscowości (wynikającej z treści SMS). Odebrać nagrodę może jedynie osoba, której imię i nazwisko widnieje w treści SMS. Podstawą do odbioru nagrody jest dowód osobisty oraz voucher, który zwycięzca otrzyma pocztą na podany wcześniej adres korespondencyjny w sms-ie zgłoszeniowym.