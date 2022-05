GKM Grudziądz - Apator Toruń na żywo. Wymiana ciosów na torze! Idą łeb w łeb

Zooleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solution Apator Toruń 30:30

Kapitalnie Pedersen rozprawił się z parą Apatora po starcie, ale Dudek ścigał rywala do mety i wyprzedził go na ostatnich metrach! Wcześniej Pludra mocno naciskał Lamberta

Początek meczu i naszej relacji na żywo od godz. 19.15

GKM - Apator na żywo. Dla kogo żużlowego derby Pomorza

Dla obu drużyn ten mecz ma kolosalne znaczenie. Niewykluczone, że właśnie dwumecz derbowy zadecyduje o być lub nie być obu zespołów w play off. Grudziądzanie świetnie rozpoczęli sezon, wygrywając w Ostrowie i bijąc u siebie mistrza Polski z Wrocławia. Dwa kolejne mecze to klęska w Lublinie (co można wybaczyć, skoro jeszcze wyżej przegrała tam Unia Leszno) oraz domowe niepowodzenie ze Stalą Gorzów.