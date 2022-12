GKM Grudziądz stawia na swoich. Tego słowa trener Robert Kościecha nie uznaje w klubie

Nie ma wątpliwości, że Robert Kościecha postawił w Grudziądzu szkolenie na nogi. Niedawno wyśmiewany pod tym względem klub ma coraz większą grupę wychowanków i kandydatów na solidnych ekstraligowych jeźdźców.

Jeszcze w najbliższym sezonie w składzie będzie jeden wychowanek innego klubu: Kacper Pludra. - To był strzał w dziesiątkę, Kacper nie tylko zdobywał ważne punkty, ale bardzo podniósł poprzeczkę naszym chłopakom. Na jego tle przekonali się, ile jeszcze czeka ich pracy. To świetny chłopak, pracowity, lubi pomagać innym. Bardzo liczę na niego w kolejnym sezonie - podkreśla Robert Kościecha.

Szkoleniowiec niedawno podpisał nowy, 2-letni kontrakt w Grudziądzu. Wcześniej odrzucił m.in. lukratywną ofertę z Apatora Toruń. W Grudziądzu przekonuje go do pracy przede wszystkim gotowość klubu do inwestowania w szkolenie. Dziś to jedna z najlepiej wyposażonych szkółek żużlowych w Polsce.