Gmina Pakość prowadzi sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Tona kosztuje 1500 złotych

Dystrybucję paliwa dla osób fizycznych prowadzi przy współpracy z Firmą Handlowo-Transportową Mariana Buzały.

- Cena węgla, niezależnie od jego rodzaju czy to orzech czy ekogroszek, wynosi 1500 zł za tonę, co stanowi najkorzystniejszą ofertę w naszym regionie w kontekście preferencyjnej sprzedaży prowadzonej przez samorządy - słyszymy w pakoskim ratuszu.

Trzeba jednak pamiętać, że węgiel nie jest workowany, a także, że we wspomnianej cenie nie są uwzględnione koszty transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Na dzień 8 stycznia br., gmina Pakość dysponowała łącznie ponad 35 tonami węgla, z czego około 26 ton to orzech, a około 9 ton to ekogroszek. Co ważne, oferta jest otwarta dla osób spoza gminy Pakość. Zniesiony został też limit ilościowy, który pierwotnie nakładał ograniczenie zakupu węgla do 3 ton na gospodarstwo domowe.