Gmina Szubin. Michał Kamiński z Retkowa skończył 102 lata, razem z żoną Heleną są razem 76 lat

- Po takich spotkaniach człowiek ma inny punkt widzenia. Ich energia sprawia, że człowiek wie, co naprawdę w życiu się liczy. Składałem im życzenia, a po chwili stało się tak, że to oni nam składali życzenia. Mówili, że najważniejsze to zdrowie, poczucie humoru i to, że można na siebie liczyć. Tak jest w ich małżeństwie, a obchodzili już 76 rocznicę ślubu – informował radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej Szubina burmistrz Mariusz Piotrkowski.