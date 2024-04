Gnojowica, słoma, obornik i mleko. Rolnicy z powiatu grudziądzkiego pod biurem posła KO Tomasza Szymańskiego w Grudziądzu. Zdjęcia

- Zostawiamy coś dobrego i coś złego - mówiła rolniczka która przybyła wraz z kilkunastoma rolnikami do Grudziądza by porozmawiać o bolączkach polskiej wsi z parlamentarzystami grudziądzkimi. Byli rozgoryczeni, że nie zastali posła Szymańskiego i nie mieli z kim rozmawiać.

"Na razie nieszkodliwie, tylko ostrzegawczo"

- Nie chcemy nikomu jeszcze szkodzić. W domach mamy w większych ilościach to co dziś tutaj przywieźliśmy i póki co to jest jeszcze kultura, ale za chwilę kultura może się skończyć - ostrzegają rolnicy pod biurem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Szymańskiego. I dodają: - Nikt nigdy nie ma czasu nas wysłuchać.