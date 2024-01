Google Play - te aplikacje w systemie kradną dane i pieniądze. Mamy listę groźnych aplikacji [2.01.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Aplikacje tworzone są aby ułatwić użytkowanie smartfonów czy tabletów. To dzięki nim poprzez jedno kliknięcie mamy dostęp do naszych ulubionych stron i działają w tle. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z telefonów. Niestety coś co cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników przyciąga także uwagę oszustów. Zobaczcie, w jakich aplikacjach wykryto szkodliwe oprogramowanie, które ma na celu wykraść dane i pieniądze.