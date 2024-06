Góra życzeń urodzinowych dla niepełnosprawnej Wiktorii z Mroczy. Czytelnicy odpowiedzieli na apel

By sprawić radość niepełnosprawnemu dziecku rodzice poprosili ludzi dobrej woli o wysłanie symbolicznej kartki urodzinowej z życzeniami dla Wiktorii, która pod koniec maja kończyła 10 lat.

- To dla nas ważne bo tak na prawdę nie wiemy ile czasu nam jeszcze zostało i ile jeszcze tych wspólnych urodzin będzie - podkreślała Patrycja Masiak, mama dziewczynki. - Wiktoria nie widzi, ale ma wspaniały słuch i rozumie co się do niej mówi. Z pomocą pań nauczycielek przeczytamy jej wszystkie życzenia w dniu jej urodzin – wyjaśniała.