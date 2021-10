Góry z psem. Gdzie można iść na trekking z psem? Lista miejsc w polskich górach: Tatry, Pieniny, Bieszczady, Sudety, Góry Świętokrzyskie

Właściciele psów coraz częściej decydują się zabrać na urlop swoich podopiecznych. O ile wiele hoteli nie ma już nic przeciwko temu, by wśród ich gości były psy, o tyle może okazać się, że okoliczne atrakcje, nie są już tak dostępne. Tak jest np. w przypadku wędrówek po górach.

Przyjrzeliśmy się przepisom obowiązującym w popularnych górskich destynacjach w Polsce. Dokąd można iść z psem, a gdzie możemy dostać za to mandat (nawet do 500 zł)? Szczegółowe zasady obowiązujące w często odwiedzanych przez turystów pasmach górskich należących do Karpat, Sudetów i Gór Świętokrzyskich znajdziecie w galerii. Poniżej zebraliśmy przepisy i inne informacje, którego mogą przydać się osobom planującym wyjazd z psem.