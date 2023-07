Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął. Tak dziś wygląda Krzysztof Dzierma [19.07.2023]

Krzysztof Dzierma z wykształcenia jest kompozytorem, a na co dzień konsultantem muzycznym w Białostockim Teatrze Lalek. To aktor teatralny i pedagog na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku. Jest twórcą muzyki do ponad 180 spektakli teatralnych w całej Polsce, z czego do ponad 50 w Białostockim Teatrze Lalek.

AKPA