Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [16.01.2024]

Grażyna Kulczyk - kim jest?

Grażyna Kulczyk urodziła się w 5 listopada 1950 roku w Poznaniu. Polska miliarderka skończyła liceum w Poznaniu, potem ukończyła prawo na poznańskim uniwersytecie. Ostatecznie jednak zdecydowała się budować własną firmę, zaangażowała się też w sztukę. Jest właścicielką imponującej kolekcji sztuki współczesnej. Stworzyła Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk - to galeria sztuki usytuowana w Starym Browarze w Poznaniu.

Jednak Polska dla byłej żony Jana Kulczyka to za mało. Postanowiła bowiem otworzyć galerię sztuki w Szwajcarii. Muzeum pierwotnie miało zostać otwarte w Warszawie, jednak rozmowy z władzami miasta nie przyniosły w tej kwestii porozumienia. Muzeum sztuki nowoczesnej w szwajcarskim Susch to jeden z flagowych projektów filantropijnych Grażyny Kulczyk. Budowa obiektu rozpoczęła się w 2016 roku. Muzeum Susch mieści się w miejscu dawnego dwunastowiecznego klasztoru i browaru - obejmuje 25 sal i ponad 1500 m2 przestrzeni wystawienniczej, a także bibliotekę, salę przeznaczoną na wykłady i performanse oraz biura. Wygląda na to, że to właśnie sztuka jest prawdziwym sensem życia polskiej miliarderki.