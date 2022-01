Grudziądz. W Nowy Rok na osiedlu Strzemięcin 53-latek spadł z okna na 4 piętrze. Wcześniej uczestniczył w awanturze domowej

Zarzuty uszkodzenia ciała i gróźb karalnych

W mieszkaniu na 4 pietrze odbywało się spotkanie sylwestrowe. Przed godziną 4 musiało tam dojść do jakiejś kłótni. 53-latek został kilka razy uderzony. Kierowano również wobec niego groźby karalne, ale z dotychczasowych ustaleń wynika, że nikt nie przyczynił się do jego skoku przez okna. Wszystko na razie wskazuje na to, że sam to zrobił. Być może był to bardzo niefortunny sposób na ucieczkę przed atakiem.

Policja zatrzymała 47-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy również byli wtedy w tym mieszaniu na 4 piętrze. Oboje znajdowali pod znacznym wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani.