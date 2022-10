Grupa nowych wolontariuszy opiekowała się psami ze schroniska dla zwierząt "Reksio" w Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia

Nowi wolontariusze w schronisku dla zwierząt "Reksio" w Brodnicy

Pomysł poszukania nowych wolontariuszy zrodził się z miłości do zwierząt

Adrian Koźmiński zdradził nam, że ma miękkie serce do zwierząt, do domu zabiera spotkane na ulicy potrzebujące zwierzęta, a wraz z narzeczoną przekazywał do schroniska karmy dla zwierząt. W pewnym momencie stwierdził, że trzeba dla tych zwierzaków zrobić coś więcej. Skontaktował się z posłem Pawłem Szramką (który wraz z żoną Justyną Kartaszyńską-Szramką jest też wolontariuszem w schronisku na warszawskim Paluchu) i wspólnie ustalili, że odpowiednią inicjatywą byłoby utworzenie drogi do schroniska obok wysypiska śmieci, a nie przez teren tego schroniska oraz poszukanie nowych wolontariuszy, którzy opiekowaliby się zwierzętami czy wychodzili z nimi na spacery. Ten drugi pomysł właśnie jest w trakcie realizacji pod nazwą projektu "Podaj łapę". Co ważne, kolejne spotkanie dla chętnych osób zorganizowane będzie w sobotę, 12 listopada, ale udział w projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby od 15. roku życia. Wszyscy wolontariusze muszą także podpisać przed spotkaniem ze zwierzętami odpowiedni dokument.