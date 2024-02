Gry, programy i inne aplikacje w Google Play. Mamy listę tych kradnących dane i pieniądze [3.02.2024]

Aplikacje w smartfonach pomagają nam między innymi przeglądać media społecznościowe, odczytywać wiadomości, wykonywać transakcje bankowe, przeglądać gazetki reklamowe, oglądać filmy i seriale, słuchać muzyki, a nawet kontrolować wydatki czy planować posiłki. To wszystko i wiele więcej możemy robić z poziomu telefonów.

Nowinki technologiczne to ułatwienie dla użytkowników i duże pole do manipulacji dla oszustów. Od lat hakerzy próbują poprzez z pozoru niewinne aplikacje dostać się do naszych telefonów i przechwycić dane osobowe i dostęp do pieniędzy. A często wystarczy przypadkowe kliknięcie.

Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie aplikacji przed instalacją. Przeczytanie opisów, poszukanie w Internecie, przeskanowanie przez program antywirusowy. Dodatkowo warto pamiętać, ze raz zainstalowana aplikacja będzie z nami tak długo aż jej samodzielnie nie odinstalujemy, a pamiętajmy, ze często przenosimy wszystkie aplikacje z automatu na nowe urządzenia.