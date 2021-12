Gwiazda betlejemska może być trująca dla zwierząt i dzieci! Tak może szkodzić poinsecja - sprawdź! [9.12.21]

Gwiazda betlejemska, zwana też poinsecją lub wilczomleczem nadobnym , zawiera w swoich tkankach biały sok mleczny. To właśnie on jest trujący! Nie mylą się zatem ci, którzy uważają, że gwiazda betlejemska jest trująca .

Gwiazda betlejemska zdobi wiele domów w czasie świąt Bożego Narodzenia. Poinsecja to popularna roślina świąteczna, która stała się niemal tak lubiana jak choinka. Jednak niewiele osób wie, że ten kwiat może być trujący.

Gwiazda betlejemska jest trująca

Sok z tej popularnej rośliny zawiera w swoim składzie kwas euforbinowy, euforbinę i związki cyjanogenne, które mogą boleśnie poparzyć skórę, wywołać zapalenie skóry, a przedostając się do oka - nawet czasowo oślepić człowieka. Trujące soki znajdują się w korzeniu, liściach i łodygach gwiazdy betlejemskiej. Szczegóły znajdziecie w poniższej galerii.

Gwiazda betlejemska może być trująca, jednak nie oznacza to, że musi być niebezpieczna dla zdrowia i życia. Gwiazda betlejemska może wywoływać zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności i wymioty. Na szczęście dolegliwości te są zazwyczaj lekkie. Dotyczy to szczególnie dzieci, które mogą przypadkiem zjeść kwiaty czy liście poinsecji. Gwiazdę betlejemską lepiej ustawić w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, uważać też, by dziecko nie miało bezpośredniego kontaktu z sokami rośliny, np. z odłamanej gałązki.