Halina Frąckowiak, piękna i szykowna po 70-tce - zdjęcia. Taki styl ma nowa trenerka w "The Voice Senior" [16.01.24] OPRAC.: Iwona Góralczyk

Halina Frąckowiak, gwiazda znana z przebojów takich jak "Papierowy księżyc" czy "Ludzie tacy dziwni są" zachwyca elegancją i urodą. Wiele pań czerpie inspirację z jej stylu. Zobacz na kolejnych slajdach, jak się ubiera Halina Frąckowiak, piosenkarka i nowa trenerka "The Voice Senior" TVP2 >>> AKPA Zobacz galerię (45 zdjęć)

Halina Frąckowiak urodziła się w Poznaniu, w 1947 roku. To piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a od stycznia 2024 roku także trenerka w "The Voice Senior" TVP2. Halina Frąckowiak ujmuje elegancją i urodą. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie w naszej galerii, jak pięknie się prezentuje i jaki styl ma sławna poznanianka.