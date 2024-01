Halina Hinca z gminy Cekcyn świętowała setne urodziny! Jubilatka opowiedziała historię swojego życia. Zdjęcia

- Mój ojciec Jan Edel, który był rolnikiem, został aresztowany przez sołtysa Gustawa Eglowa i Dornalda Eglowa zamieszkałych w tej samej wsi co my - opowiada jubilatka z Wysokiej. - Eglowie wywieźli ojca do Kościerzyny i ślad po nim zaginął. Prócz ojca, który prawdopodobnie został rozstrzelany pod Kościerzyną, dziewięć osób zostało wywiezionych do wsi Szpaki koło Siedlec w Generalnej Guberni. Zostaliśmy rozlokowani u polskich gospodarzy, po dwie osoby, ja z młodszą siostrą Reginą. 13 marca 1940 roku, jako najstarsza z rodzeństwa mając 16 lat, zostałam wywieziona na roboty przymusowe do gospodarstwa rolnego w okolicach Królewca (Konigsberg). Najpierw samochodami ciężarowymi zabrano nas do Warszawy. Badali, obcinali włosy, jeśli ktoś miał wszy. Kazali się rozebrać, rzeczy były odkażane w jakiejś maszynie. Wpuszczono nas do dużej łaźni, gdzie musieliśmy wziąć prysznic. Dano nam piżamy, a na drugi dzień nasze rzeczy dostaliśmy z powrotem i przetransportowano nas koleją do Królewca. Po przybyciu na miejsce, skierowano nas do arbeitsamt - urzędu pracy. Była tam duża sala, w której stały ławki i krzesła. Kazali nam usiąść. Przez cały dzień przychodzili po nas niemieccy gospodarze, którzy wybierali sobie ludzi do pracy. Najszybciej wybrani zostali duzi i mocni mężczyźni, następnie dobrze zbudowane kobiety. Zostałam na samym końcu z jeszcze jednym kilkunastoletnim chłopcem. W końcu pod wieczór przyszedł pewien gospodarz i wybrał mnie. Jak się później okazało nazywał się Maks Fidel. Wziął mnie z tego pośrednictwa pracy na dworzec kolejowy, gdzie kupił mi szneka z glancem. Wsiedliśmy do pociągu i jakiś czas nim jechaliśmy, za oknem było ciemno. Pracowałam u tych gospodarzy około dwóch lat. Opiekowałam się lekko niepełnosprawną żoną gospodarza, która chodziła o kulach, oprzątałam świnie, nauczyłam się doić krowy, wykonywałam prace związane z rolnictwem. Mieli syna, który był pilotem, służył w Luftwaffe. Odwiedził nas na Święta Bożego Narodzenia. Kilka razy nadleciał nad gospodarstwo samolotem i machał białą chusteczką. Moja mama starała się o mój powrót na Kaszuby, bo udało im się z Generalnej Guberni wrócić na Pomorze. Kiedy uzyskała zgodę Maks Fidel napisał na kartce, gdzie mam wysiąść i podał konduktorowi. Na odchodne dostałam nową walizkę.