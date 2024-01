Hejt w gminie Mrocza. W Nakle ruszył proces. Oskarżony: - Jestem niewinny!

Do hejtu na jednym z portali internetowych doszło w czasie, gdy Jarosław Odrobiński nie piastował już funkcji przewodniczącego rady, ale już głośno było o tym, że to właśnie jemu - do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów - powierzone zostaną obowiązki p. o. burmistrza Mroczy.

Była to konsekwencja uprawomocnienia się wyroku wydanego przez sąd na burmistrza Mroczy Leszka K. Został on skazany na bezwzględne więzienie i grzywnę za przekroczenie uprawnień w celu przywłaszczenia sobie korzyści finansowej.

Inwektywy i groźby

Podejrzanego wezwano, by po powrocie do kraju zgłosił się na policję. I tak się stało. Rafał G. złożył wyjaśnienia, z których wynikało, że w czasie kiedy dokonano wpisów był w Norwegii, podał nawet godziny, w których wtedy pracował.

Niczego nie pisałem

Oskarżony stwierdził w sądzie, że się pomylił. W chwili gdy dokonano wpisów był jednak w Polsce. Mogą to poświadczyć jego koledzy i żona, bo stawiał garaż, wybrał się też na ryby z dziećmi na jezioro w Orlu. Widział go tam emerytowany przedsiębiorca z Mroczy, który płynął łódką i doradził rodzinie, gdzie najlepiej łowić.

Sędzia Sądu Rejonowego w Nakle Radosław Trzeciak nie krył zdziwienia, bo po otrzymaniu wezwania oskarżony miał siedem dni na złożenie ewentualnych wniosków dowodowych, które oczyścić by go mogły z zarzutów. Nie zrobił jednak tego. - Nie miałem czasu – powtarzał kilkakrotnie Rafał G.

Oskarżony mieszka w Norwegii z dwoma Polakami, to jednak mieszkańcy innych regionów Polski.

- We wpisach są wymienione konkretne ulice i miejsca. Osoba, która je pisała musiała znać Mroczę – mówił na rozprawie pokrzywdzony, który podjął się także roli oskarżyciela posiłkowego.

Termin kolejnej rozprawy wyznaczono za miesiąc. Wezwany zostanie na nią m. in. przedsiębiorca z Mroczy wskazany przez oskarżonego. Rafał G. zapowiedział, że do tego czasu dostarczy dowody na to, że w czasie, gdy doszło do hejtu był w Polsce i nie mógł być autorem hejterskich wpisów, których dokonano w Norwegii. Przekonywał sąd, że takowe dowody posiada.