Herbata z imbirem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę z imbirem [8.12.23]

To dzieje się z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę z imbirem

Imbir to przyprawa korzenna znana już w starożytnej medycynie. W Chinach stosowano go przede wszystkim na dolegliwości układu trawiennego, w szczególności w przypadku wzdęć i wymiotów. Imbir zawiera w sobie cenny olejek imbirowy, który w głównej mierze odpowiada za jego właściwości. Składa się on z gingerolu, cytralu, kamfenu, geraniolu, linalolu i zingeronu. Dodakowo w imbirze można znaleź wiele składników mineralnych, między innymi potas, sód, magnez, wapń, fosfor, żelazo czy cynk.

