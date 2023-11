Hiperglikemia - co warto jeść? Takie są przyczyny zbyt wysokiego cukru w organizmie [19.11.23]

Hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom cukru we krwi, to problem dotykający coraz większe grono osób. Takiego stanu nie wolno lekceważyć, ponieważ może on stanowić pierwszy sygnał ostrzegawczy przed cukrzycą. Jakie są objawy wysokiego cukru we krwi? Co jeść, by naturalnie i skutecznie go obniżyć? Wyjaśniamy: przyczyny, objawy, dieta.

Hiperglikemia - co to?

Prawidłowy poziom glukozy w surowicy wynosi 3,9-5,5 mmol/L. Hiperglikemia to stężenie glukozy w surowicy krwi, przekraczające górną granicę normy. Stan potocznie zwany wysokim cukrem jest związany z zaburzeniem wydzielania lub działania insuliny. Co więcej, stanowi podstawę do rozpoznania cukrzycy. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z ryzykiem poważnych powikłań, np. uszkodzeniem nerek, oczu, nerwów, serca czy naczyń krwionośnych.

Zbyt wysoki cukier: objawy

Norma cukru we krwi na czczo to mniej niż 100 mg/dl, a po dwóch godzinach od podania glukozy – niecałe 140 mg/dl. Jeżeli wynik jest wyższy niż podane wartości, należy go skonsultować z lekarzem. Długotrwały podwyższony wynik cukru we krwi stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Może doprowadzić do rozwoju cukrzycy, zaburzeń widzenia, nadwagi, uszkodzenia układu nerwowego, niewydolności nerek czy problemów z układem krążenia. Co więcej, jest on też przyczyną obniżenia odporności, przewlekłych zaparć lub biegunek i trudności w gojeniu ran.

Objawy podwyższonego poziomu cukru: nadmierne pragnienie, suchość w ustach

wielomocz (częstsze wizyty w toalecie)

przesuszająca się skóra

problemy ze wzrokiem, np. rozmycie obrazu, niewyraźne widzenie w nocy

bóle głowy

problem z koncentracją

zmęczenie, senność

zaburzenia erekcji, infekcje pochwy

Przyczyny wysokiego cukru

Wysoki cukier w organizmie może być wynikiem wielu rzeczy i działań. Ryzyko zagrożenia hiperglikemią jest wyższe wśród osób otyłych i wysokim ciśnieniem. Ponadto, duży wpływ na rozwój cukrzycy typu 2 mają też predyspozycje genetyczne czy inne choroby autoimmunologiczne. Wśród przyczyn wysokiego cukru można też wyróżnić: źle leczona cukrzyca, źle dobrane leki przeciwcukrzycowe

błędy żywieniowe i niewłaściwa dieta bogata w cukry proste

całkowity brak aktywności fizycznej

silne napięcie nerwowe, życie w ciągłym stresie

Wysoki cukier - dieta

Podwyższony poziom cukru we krwi stanowi podstawę do tego, aby zmienić swoje nawyki żywieniowe. Co konkretnie powinno się spożywać przy wysokim cukrze? Dowiedz się tego, sprawdzając naszą galerię!

Podstawą diety powinny być wówczas warzywa, zwłaszcza te surowe, ponieważ rozgotowane szybciej podnoszą poziom cukru we krwi. Są one źródłem dobrego błonnika, wykazującego zdolność do wydłużania trawienia cukru. Dzięki temu poziom glukozy we krwi podnosi się wolniej.

Jak wygląda sprawa z owocami? Nie są zakazane przy podwyższonym poziomie cukru, jednak są takie, które specjaliści odradzają jeść. Na tej liście znajdują się banany, rodzynki, suszone owoce i winogrona.

Codzienny jadłospis powinien być bogaty też w produkty zbożowe. Można w nich znaleźć witaminy z grupy B, które biorą aktywny udział w przetwarzaniu glukozy w energię. Przy podwyższonym cukrze należy spożywać 4-5 posiłków dziennie. Dobrze jest wybierać produkty z niską zawartością tłuszczu, np. postawić na chude wędliny i ryby morskie zamiast tych tłustych. Jakich produktów lepiej unikać przy wysokim poziomie cukru? słodyczy

białego cukru

miodu

słodkich napojów gazowanych

wysokoprocentowych alkoholi i słodkich drinków

fast foodów

dań mącznych: pierogów, klusek, naleśników