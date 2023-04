Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze [5.04.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Horoskop celtycki opiera się na zestawieniu ludzi i drzew. Wierzono, ze mają one cechy wspólne i na tej podstawie tysiące lat temu powstał właśnie horoskop celtycki. Zobaczcie co mówią o nas drzewa nam przypisane. Komu wróżą szczęście w miłości i duże pieniądze. Szczegóły znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.