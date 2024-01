Horoskop chiński na 2024 rok - taki jest twój szczęśliwy kolor i przyjazne znaki. Zobaczcie! [7.01.2024 r.] Miłosława Krogulska, wróżka Azalia

Przed nami rok Drewnianego Smoka. Zaczyna się 10 lutego 2024 roku. Pod wpływem Smoka wyznaczymy sobie ambitne cele, nabierzemy optymizmu. To dobry rok aby działać i spełniać marzenia. Do realizacji ambitnych celów przydadzą się sojusznicy. Sprawdź, które znaki to twoi sprzymierzeńcy - z nimi warto się trzymać. Pomogą w potrzebie, wesprą dobrym słowem, nie będą pod tobą kopać dołków. Wiemy też, jaki kolor będzie w nadchodzącym 2024 roku szczęśliwy dla ciebie. Noś rzeczy i dodatki w tym kolorze, a zapewni ci to pomyślność losu.