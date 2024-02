Horoskop finansowo-miłosny na luty 2024. Takie znaki zodiaku wzbogacą się i zakochają [5.02.2024 r.]

Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w lutym

Przede wszystkim, 14 lutego w dzień zakochanych, czyli walentynki, będzie koniunkcja Księżyca z Jowiszem. Na początku lutego do Księżyca bardzo zbliży się też najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Skorpiona - Antares. Z kolei pod koniec miesiąca na niebie rozbłyśnie pełnia Księżyca nazywana Śnieżną Pełnią.

Takie znaki zodiaku wzbogacą się i zakochają w lutym

Horoskop to przepowiednia płynąca z aktualnego układu gwiazd i planet. Wróżki i wróżbici przygotowują horoskopy tygodniowe, miesięczne, a nawet roczne. Co czeka poszczegółne znaki zodiaku w lutym? Sprawdziła to Wróżka Roma.