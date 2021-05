Horoskop finansowy na czerwiec. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze! [lista - 26.05.2021]

NOWE Nowe samochody dla OSP. W Koronowie rozdano promesy druhom z Pomorza i Kujaw [zdjęcia]

Sześć jednostek OSP otrzymało we wtorek 25 maja w Koronowie promesy na nowe samochody ratowniczo – gaśnicze. Trafią one do Koronowa, Dąbrowy Chełmińskiej, Jeżewa, Świekatowa, Janowca Wlkp. i Gniewkowa.