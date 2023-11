Horoskop indiański - takim jesteś zwierzęciem. Sprawdź swój totem i zobacz horoskop wróżki Azalii [27.11.2023] wróżka Azalia

Horoskopy mają wielu zwolenników. Wiele osób wierzy w to, co zapisano w gwiazdach. Różne kultury wykształciły swoje własne sposoby na odczytywanie ludzkich losów z gwiazd. Również Indianie mają swój horoskop. Zamiast znaków zodiaku są tam zwierzęta. Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Zobacz, którym zwierzęciem jesteś według horoskopu indiańskiego i co to oznacza.