Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru

Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu.