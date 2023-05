Horror do ostatnich sekund. Znamy spadkowicza z ekstraklasy koszykarzy! To TEN rzut zdegradował Astorią [wideo]

W Toruniu od początku szło jak po grudzie, choć GTK przyjechał bez swojego najlepszego strzelca Malachi Richardsona. Bardzo szybko trener Cedric Heitz musiał prosić o czas po serii nieudanych akcji jego podopiecznych. Gospodarze na miękkich nogach popełniali błąd za błędem (2:11), nie do zatrzymania był Rowland (21 pkt do przerwy).

Po zwycięstwie w Bydgoszczy Arriva Twarde Pierniki potrzebowała tylko (i aż) zwycięstwa w domowym meczu z grającym już o nic GTK Gliwice. Enea Abramczyk Astoria jechała po wygraną do Dąbrowy Górniczej, ale do utrzymania potrzebna była jeszcze porażka torunian.

Sytuacja wydawała się beznadziejna, gdy torunian uratował ten najmłodszy - Gordon, który z chłodną głową trafiał, m.in z dystansu w ostatniej sekundzie akcji. Było 1.50 min. do końca, remis 86:86, gdy Arena Toruń zatrzęsła się w posadach: to dotarły wieści z Dąbrowy Górniczej. Od razu ciśnienie zeszło z koszykarzy, którzy ostatnie 90 sekund rozegrali już koncertowo.

Arriva Twarde Pierniki Toruń - GTK Gliwice 96:89 (22:26, 21:21, 26:30, 27:12)

Twarde Pierniki: Persons 25 (2), 7 zb., 6 as., Gibbs 19 (3), Brunk 12, Cel 6, Diduszko 0 oraz Tomaszewski 9 (1), Gordon 9 (1), Kenić 9, Walton 7, Sowiński 0. GTK: Rowland 32 (3), Skifić 12, Ferguson 7, Murphy 6, Ryżek 5 (1) oraz Szlachetka 15 (1), Busz 7 (1), Put 5 (1)

A co się wydarzyło w Dąbrowie Górniczej? Enea Abramczyk Astoria w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła od bardzo przewagi 12:5, ale jeszcze w 1. kwarcie gospodarze odrobili straty, a sama końcówka tej części to 8:0 dla MKS. Bydgoszczanie dopiero od połowy 2. kwarty wrócili na prowadzenie i znowu głównie dzięki Smithowi, którego tym razem wspierał Petrilevicius. Do przerwy Asta prowadziła 3 punktami na 20 minut przed końcem sezonu zasadniczego zostawała w PLK.

Wydawało się, że dobre wieści z Torunia w przerwie zmobilizują dodatkowo bydgoszczan, ale w 2. połowie za nic nie potrafili zbudować bezpieczniejszej przewagi, choć gospodarze korzystali jedynie z dwóch obcokrajowców. To była przewaga najwyżej 5 punktów i dwóch posiadań nad MKS.

W ostatniej kwarcie momentami było +8, ale bydgoszczanie nie potrafili zatrzymać Bluiieta i Blakesa, obaj zdobyli 61 pkt, oddając blisko połowę rzutów z gry całej drużyny. Na minutę przed końcem było jedynie 89:87. Do remisu doprowadził Kucharek, Smith spudłował za 3, a w ostatniej akcji meczu z dystansu trafił Blakes. To był rzut w biegu, z jednej nogi, z około 10 metrów...