Hubert Hurkacz - tak urządził się w Monte Carlo. Tak mieszka i żyje na co dzień najlepszy polski tenisista [9.06.2024] Joachim Przybył

Hubert Hurkacz bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo. Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień nasz najlepszy tenisista. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! Instagram Zobacz galerię (19 zdjęć)

Hubert Hurkacz to jeden z najlepszych tenisistów świata, choć akurat Roland Garros nie poszedł mu najlepiej. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo, najsłynniejszym osiedlu księstwa Monako. Bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta. Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień jeden z najlepszych tenisistów świata.