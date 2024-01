Hubert Hurkacz - tak urządził się w Monte Carlo. Zobacz jak żyje na co dzień jedna z gwiazd Australian Open 2024 [25.01.2024]

Hubert Hurkacz świetnie spisuje się w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w sezonie 2024. Polak dotarł do ćwierćfinału Australian Open, eliminując m.in. rozstawionego Ugo Humberta. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu czekał Huberta Hurkacza trudny egzamin, w ćwierćfinale zmierzył się ze światową trójką, Daniłem Miedwiediewem. Ostatecznie po wielki boju górą okazał się jednak rywal - 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Bez względu na wynik meczu, to i tak najlepszy turniej wielkoszlemowy dla Polaka od blisko trzech lat, a do pobicia ma półfinał Wimbledonu 2021.

Jaki jest Hubert Hurkacz prywatnie? Bardzo ceni sobie wsparcie rodziny, chroni prywatność i uwielbia szybkie auta. Na co dzień Hubert Hurkacz mieszka w Monte Carlo. Zobaczcie jak się tam urządził i jak żyje na co dzień nasz najlepszy tenisista. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia!