Iga Świątek - tak mieszka i żyje najlepszy sportowiec w Polsce. To fanka muzyki, książek i kotów [8.01.2024 r.]

Iga Świątek to jednak z najlepszych tenisistek świata. Młoda Polka to obywatelka świata, miłośniczka kawy, w wolnych chwilach dużo czyta i słucha rocka. W wolnych chwilach lubi wpadać do rodzinnego domu w Raszynie pod Warszawą. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek!

Instagram