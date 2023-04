III liga piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin. Relacja na żywo

Zawisza Bydgoszcz - Pogoń II Szczecin

Zawiszanie, by nie stracić kontaktu z piątym KP Starogard Gdański, nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Poza tym mogą pośrednio pomóc Olimpii Grudziądz walczącej o awans do II ligi. Przypomnijmy, że biało-zieloni, liderujący w rozgrywkach, mają cztery punkty przewagi nad szczecinianami, ale jeden mecz rozegrany więcej.

Niebiesko-czarni przystąpią do spotkania w dobrych nastojach. Są po dwóch wygranych z rzędu i awansie w tabeli na szóste miejsce. Do rezerw Pogoni zajmujących czwartą lokatę tracą osiem punktów, więc nie jest to strata do odrobienia. Warunek: nie można tracić punktów przede wszystkim u siebie, jak to miało miejsce na początku rundy z Vinetą Wolin i Pogonią Nowe Skalmierzyce. Poza tym za plecami zawiszan jest Świt Szczecin, który bydgoszczanie wyprzedzają tylko lepszym bilansem goli.