Ile biorą za ścięcie kukurydzy na kiszonkę? Ceny 2020 z różnych stron Polski

"U nas w Kujawsko-Pomorskim za cięcie kukurydzy na kiszonkę biorą od 850 do 950 zł za hektar", pisze jeden z gospodarzy, inny rolnik z tego województwa podaje: "800 zł, dwa duże wożą, jeden ubija i sieczkarnia za 1 ha", inny chwali: "dobra cena u nas 1000".

Przykład z Wielkopolski: 750-800 zł, kolejna opinia: "1000 to drogo, 800 rozsądna cena. Dla przykładu dodam, że w Holandii 200 euro hektar". Inna podana stawka z tego regionu: "U mnie od lat 900 za ha. Zestaw sieczkarnia +2 wózki".

Ceny cięcia kukurydzy na kiszonkę - stawki 2020 podawane przez rolników

Ceny są zróżnicowane m.in. ze względu na to, co wchodzi w cenę usługi, zwłaszcza przy tych niskich cenach, na odwożenie kukurydzy trzeba zapłacić osobno. Warto to uzgodnić zawczasu. Przykłady stawek podawane przez rolników: