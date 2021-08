Ile dostają młode pary do koperty w prezencie ślubnym? Nowożeńcy zdradzili nam stawki! [3.08.2021]

Wesele to wiele przygotowań nie tylko dla pary młodej. Także zaproszeni goście zwykle przygotowują się do tej imprezy. Zakup nowego stroju, wizyta u kosmetyczki czy fryzjera, no i prezent.

Od kilku lat przyjmuje się, że najlepszym ślubnym prezentem są pieniądze, bo wtedy młodzi sami zdecydują, czego potrzebują i na to przeznaczą swój ślubny prezent. Ale ile wypada dać w kopercie? Zasada jest prosta! Dajemy tyle ile nas w danym momencie stać. Należy pamiętać, że para młoda zaprasza nas na najważniejszy dzień w swoim życiu, bo chce go świętować z nami, a nie licząc na pieniądze z koperty.

Oczywiście nie wypada dać pustej koperty, bo to zdecydowanie nieeleganckie.

Ile dostają młode pary do koperty w prezencie ślubnym?

Para, która kilka tygodni temu brała ślub, zdradziła nam, ile pieniędzy znaleźli w kopertach od swoich gości weselnych. Dotarliśmy również do informacji, jakie sumy młodzi po zsumowaniu mieli w kopertach. Sprawdźcie szczegóły w poniższej galerii.