Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach [16.11.2023]

- Człowiek się cieszył, że dostał skierowanie do sanatorium, że podreperuje zdrowie, licząc że odpocznie też od domowych obowiązków i wydatków. Okazuje się jednak, że za sanatorium trzeba częściowo płacić. To jest nawet zrozumiałe, ale już pobieranie opłaty za parking i to astronomicznej - kilkaset złotych – to już przesada. Ktoś chyba nie ma świadomości jaka to kwota dla seniora, który korzystając z sanatorium nie jest zwolniony z domowych rachunków – mówi pan Stanisław.