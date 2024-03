Ile się czeka zwrot podatku w Kujawsko-Pomorskiem w 2024 roku? Zobaczcie nowy raport

11 dni - tyle średnio czekają mieszkańcy Kujaw i Pomorza na zwrot nadpłaty podatku. Najczęściej są to pieniądze z tytułu ulgi na dziecko, przeważnie 1112,04 zł zł. W tym roku mamy czas do 30 kwietnia na rozliczenie swoich dochodów za 2023 rok. Wielu mieszkańców regionu już dostało zwrot podatku.

Pani Ewa z Bydgoszczy rozliczyła się wykorzystując usługę Twój e-PIT: - Zrobiłam to 8 marca wieczorem. Na zwrot z tytułu ulgi na dziecko czekałam do 19 marca, czyli 11 dni.

W Rypinie czeka się najkrócej - 6 dni

- Średni czas oczekiwania na zwrot podatku w województwie kujawsko-pomorskim wynosi obecnie 11 dni - informuje Bartosz Stróżyński, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. - Najkrócej w regionie podatnicy czekają w Urzędzie Skarbowym w Rypinie, to sześć dni, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy siedem dni, w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy oraz w Urzędzie Skarbowym w Świeciu osiem dni. Stróżyński ma na myśli zeznania PIT-36 i PIT-37. Przypomnijmy; PIT-37 to najbardziej popularna deklaracja. Rozliczają ją pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło.

PIT-36 jest natomiast przeznaczony przede wszystkim dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Składając PIT drogą tradycyjną, czyli zanosząc papierowe zeznanie do urzędu skarbowego lub wysyłając je tam pocztą, skarbówka ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty, a w przypadku przekazania dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje - 45 dni.

Krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku po złożeniu e-PIT-a to na pewno argument, by rozliczyć się elektronicznie. Rosnąca popularność wynika też z wygody. Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Usługa e-PIT. Tak to działa!

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi. KAS zachęca również do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

We wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku rozliczeń np. „etatowców” oznacza to, że w wielu przypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą.

Najpopularniejsze ulgi - lista

Osoby do 26 roku życia, które w 2023 roku uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nieprzekraczające całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2024.

Ulgi, z których mogą w tym roku skorzystać podatnicy to: prorodzinna, termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, dla krwiodawców, internetowa, na IKZE i odliczenie darowizny od podatku.

Te osoby nie mogą sobie odliczyć podatku

Na koniec ważna uwaga! Odliczać podatek mogą tylko ci, którzy go płacą. Nie dotyczy to m.in. emerytów z najniższym świadczeniem, ponieważ jest ono zwolnione z opodatkowania.

Wideo Strefa Biznesu: Co dalej z cenami pomp ciepła? Ekspert wyjaśnia