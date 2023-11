Imponujący widok, basen, salon z kominkiem. Tak mieszkają Adam Małysz i jego żona Izabela

Adam Małysz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Choć czynnym sportowcem nie jest już od kilkunastu lat, kibice wciąż o nim pamiętają. Dla wielu to on jest ikoną polskich skoków narciarskich, a zainteresowanie tym sportem rozpoczęło się właśnie od "małyszomanii".

Adam Małysz w swojej karierze sięgnął po cztery medal igrzysk olimpijskich (trzy srebrne - jeden Salt Lake City 2022, dwa w Vancouver 2010 oraz brąz w jeden Salt Lake City 2022), cztery złote, srebrny i brązowy medal mistrzostw świata, cztery Kryształowe Kule czy zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.

Po karierze skoczka Małysz zmienił "branżę" i wystartował w Rajdzie Dakar, od 2022 roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.

Adam Małysz - żona i córka

Prywatnie Adam Małysz jest szczęśliwym mężem i ojcem. Ze swoją partnerką Izabelą poznali się jeszcze w czasach szkolnych, szybko zostali parą i do dziś tworzą związek. Adam i Izabela Małyszowie pobrali się 16 czerwca 1997. Ślub odbył się w ewangelickim kościele im. apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. 31 października 1997 roku na świat przyszła ich jedyna córka - Karolina.