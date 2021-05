Inflacja się zagalopowała. Stracą jak zwykle najbiedniejsi

Już wiadomo, że inflacja galopuje. Ale czy to naprawdę zła wiadomość? Dla niektórych – niekoniecznie, dla innych

4,4 proc. inflacji to więcej niż w najśmielszych prognozach. Czy już dotarliśmy do sufitu? A może to dopiero początek prawdziwej drożyzny?

Im lepiej, tym gorzej

- Te odczyty są na bardzo wysokim poziomie i wszystko wskazuje na to, że niestety nie są to najwyższe odczyty – przyznaje Monika Kurtek, główna ekonomistka w Banku Pocztowym. - Już w maju inflacja może znaleźć się na poziomie przekraczającym 4,5 proc., mam nadzieję, że nie 5 proc. Ale taki poziom wcale nie jest wykluczony w kolejnych miesiącach, zwłaszcza jeśli przyjmiemy optymistyczny scenariusz powrotu gospodarki do normy - żaden z sektorów gospodarki nie będzie już zamknięty i wszystkie będą miały możliwość nieskrępowanego działania. Trzeba pamiętać, że w niedalekiej przyszłości zadziałają też olbrzymie środki unijne z Funduszu Odbudowy, które uruchomią inwestycje.