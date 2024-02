Inkubator przedsiębiorczości w Grudziądzu stał się finansową skarbonką. Trzeba było dołożyć kolejne miliony złotych na dokończenie budowy

To radni większością głosów przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok, w której była zapisana kwota pożyczki

GPP zwrócił się do władz miasta o udzielenie pożyczki w wysokości 10 mln zł na "dokończenie budowy". Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze? - Na elewację zewnętrzną budynku, wykończenie wewnątrz budynku, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół inkubatora - wylicza prezes Mrazek.

Dodajmy, że także w ubiegłym roku zostało zwiększone finansowanie budowy inkubatora przedsiębiorczości o 3 mln zł. Wówczas o taką kwotę wystąpił wykonawca JPD Krupiński w ramach waloryzacji kosztorysu. Uzasadniano to wówczas "ogólną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą". Na początku 2023 roku tak wyjaśniał to prezes GPP: "Złożyło się na nią wiele czynników, takich jak zaburzone łańcuchy dostaw materiałów budowlanych, wzrosty cen materiałów, jak również ich dostępność na rynku. Ponadto nie było możliwości zawierania umów z dostawcami na zaplanowane w harmonogramie terminy, a wszystko to dodatkowo potęgowały żądania płacowe i niestabilność brygad budowlanych". Podpisano także wtedy aneks umowy, który mówił o nowym terminie zakończenia budowy określając go na koniec maja 2023 roku... którego jak widać nie dotrzymano.