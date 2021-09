Inowrocław. Pielęgniarstwo, gerontologia, geriatria w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu

Zadowolenie włodarzy powiatu sprawił fakt, że już 2 października, podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, ruszy nowy kierunek studiów podyplomowych - gerontologia i geriatria, a w kolejnym semestrze zainauguruje działalność kierunek pielęgniarstwo w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Te kierunki studiów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, to duży sukces

Starosta nie kryła, że z punktu widzenia polityki społecznej realizowanej przez powiat jest to duży sukces, będący efektem współpracy uczelni, Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i samorządu powiatu inowrocławskiego.

Działania zmierzające do uruchomienia kierunku pielęgniarstwo na inowrocławskiej uczelni trwały od ub. r. Od inicjatorów wymagały spełnienia wielu warunków. Co udało się dopiąć na przysłowiowy ostatni guzik. W międzyczasie władze powiatu zwróciły uwagę, że problemem nie są tylko braki kadrowe wśród personelu pielęgniarskiego w szpitalu, ale także potrzeba przygotowania fachowych sił do pracy w inowrocławskich sanatoriach czy domach pomocy społecznej działających na terenie powiatu. Stąd pomysł uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu gerontologii i geriatrii.