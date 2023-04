Inowrocław. Prezydent miasta wnioskuje do SKO, by decyzję środowiskową dla spalarni odpadów wydał inny urząd

Spółka Ciech wystąpiła do władz Inowrocławia o wydanie środowiskowych uwarunkowań dla budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów (spalarni) przy ul. Fabrycznej 4. By zachować transparentność, Władze miasta postanowiły zawnioskować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wskazanie innego organu administracji, który zajmie się sprawą Ciechu

Ciech Soda Polska