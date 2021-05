Inowrocław. Prezydent Ryszard Brejza z votum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu 2020

Kto będzie mógł skorzystać z miejskiego programu in vitro we Włocławku?

We Włocławku trwają przygotowania do uruchomienia miejskiego programu in vitro. W budżecie miasta na 2021 rok zarezerwowano na ten cel 100 tysięcy złotych. Obecnie program czeka na ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powinna być gotowa w czerwcu tego roku. Jeśli będzie pozytywna, miasto będzie mogło podjąć działania zmierzające do wdrożenia programu.