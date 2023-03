Inowrocław. W bibliotece otwarto wystawę "Szymborska na wiosnę", przybliżającą postać wielkiej poetki - noblistki (RED)

Warto wybrać się do inowrocławskiej biblioteki, by obejrzeć otwartą tam właśnie wystawę "Szymborska na wiosnę". Wernisaż zbiegł się z powitaniem wiosny, w dodatku w poetyckim nastroju. Ogłoszono też wyniki konkursu plastycznego nawiązującego do postaci noblistki.