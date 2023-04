Inowrocław. Zapiszcie się na Niebieski Bieg Świadomości. Impreza odbędzie się w ostatnia sobotę kwietnia. Zdjęcia

Trasa 5-kilometrowa trasa biegu poprowadzona zostanie spod Galerii Solnej, przez Solanki, do mety na stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego. Wpisowe wynosi 35 złotych, a zapisy odbywają się poprzez stronę: https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-swiadomosci.

Organizatorzy przypominają, że bieg ma charakter nierywalizacyjny. Na mecie nie ma podium, bo wszyscy, którzy włączają się w tę imprezę są zwycięzcami. Nie oznacza to jednak, że nie jest prowadzony pomiar czasu.

Przy każdej kolejnej edycji pojawia się inny symbol biegu. W tym roku są to łódki i mosty: pierwsze, to motyw kojarzący się z samotnością i koniecznością posiadania sternika, drugie, to natomiast symbol budowania komunikacji i relacji. Niedawno w Galerii Solnej, Centrum Rozwoju i Terapii ASPIRO z pomocą młodzieży III LO oraz przyjaciół, zorganizowało specjalną akcję towarzyszącą biegowi z wykorzystaniem niebieskich łódek origami.