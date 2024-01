Inowrocławian czeka podwyżka opłat za wodę i ścieki. Informuje o tym radny Marcin Wroński

- Jest to bardzo wysoka kolejna podwyżka dla mieszkańców Inowrocławia. Za chwilę do ich domów zostaną wysłane decyzje z nowymi stawkami podatków od nieruchomości, które wzrosły średnio o około 15 procent, wcześniej mieliśmy do czynienia w wieloma innymi podwyżkami. Ciągłe drenowanie portfeli inowrocławian nie prowadzi do niczego dobrego - mówi Marcin Wroński.