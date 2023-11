Inowrocławscy rzemieślnicy protestują przeciw nadmiernym obciążenim fiskalnym. Wystosowali apel do władz państwowych i samorządowych

Zarówno Województwo Kujawsko-Pomorskie jak i Powiat Inowrocławski charakteryzują się niskim potencjałem gospodarczym. W centralnej części powiatu leży miasto Inowrocław, które zaliczone zostało do miast kryzysowych i zagrożonych marginalizacją. Inowrocław w najnowszym rankingu samorządów opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita, zajął w zestawieniu 802 miejsce na 898 samorządów miejskich.

Zarówno firmy małe jak i mikro odgrywają główną rolę w budowaniu budżetu Państwa. W obecnej dobie osoby prowadzące działalność gospodarczą znajdują się na krawędzi wypłacalności i rentowności. Dalszy wzrost obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych doprowadzi do ich upadłości, a tym samym pozbawi pracowników, właścicieli i ich rodziny środków do egzystencji i będzie jednym z głównych elementów obniżenia wpływów do budżetu Państwa.