Internetowa premiera filmu „Siła KobieTY”. Zobacz reportaż o 12 kobietach z regionu, które pokonały raka

Nowotwory narządów płciowych i piersi to najczęstsze nowotwory u kobiet. Niektóre z nich – jak np. rak jajnika czy szyjki macicy – długo nie dają żadnych niepokojących objawów. Inne – jak choćby rak piersi – wykrywane bywają przez przypadek podczas samobadania, lecz zbyt często bagatelizujemy pierwsze symptomy (guzki bądź nietypowy wygląd skóry na piersi). I choć każda kobieta ma dostęp do bezpłatnych badań profilaktycznych, nadal nie są one priorytetem dla wielu osób.

Pamiętaj! To właśnie wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na jej skuteczne wyleczenie.

OBEJRZYJ REPORTAŻ „SIŁA KOBIETY”

Poznaj historię 12 kobiet z naszego regionu, którym m.in. profilaktyka zdrowotna i odpowiednio szybko wdrożone leczenie uratowało życie. Partnerem produkcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.