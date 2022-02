Inwestorzy są. W gminie Choceń będą nowe miejsca pracy

Ale Food Park to nie jedyna firma, która planuje uruchomienie zakładu w gminie Choceń. Jest bowiem firma zainteresowana należącą do gminy działką w Niemojewie, na której chce posadowić zakład wytwarzania substratów i półproduktów do produkcji biogazu oraz nawozów organicznych. Działka ta znajduje się obok zrekultywowanego wysypiska. Firma deklaruje, że zielony odpad byłby przywożony do zakładu, w ciągu 5 dni rozdrobniony i przekazany dalej. Produkcja ma być jednozmianowa - od poniedziałku do piątku. Zatrudnienie w niej mogłoby znaleźć od 5 do 10 osób. Firma też obiecuje utwardzić drogę do zakładu. Czy władze gminy zgodzą się na wydzierżanieni działki pod tę inwestycję? Samorządowcy mają podjąć decyzję po tym, gdy zobaczą jak funkcjonuje podobny zakład.