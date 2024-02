Izabella Krzan idzie do Stanowskiego. Tak mieszka była miss Polonii. Dla fanów ma śmiałe zdjęcia! [5.02.2024 r.] Joachim Przybył

Izabela Krzan urodziła się 14 lutego 1995 w Olsztynie. Od kilku lat mieszka i pracuje w Warszawie. Mieszka w nowocześnie urządzonym apartamencie, w którym dominują kolory biały i beżowy. Bardzo oryginalnie i z dbałością o szczegóły urządzona jest łazienka. [b]Tak urządziła się w Warszawie Izabela Krzan - zobaczcie zdjęcia, na których piękna modelka niewiele ukrywa.[ AKPA Zobacz galerię (25 zdjęć)

Izabella Krzan zamienia TVP na nowy projekt internetowy Krzysztofa Stanowskiego. Piękna prezenterka to była miss Polonia, która uwielbia słońce, psy i jest szczęśliwie zakochana. Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Krzan, nowa gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na tych zdjęciach z wakacji naprawdę niewiele ukrywa.