Izabella Miko na odważnych zdjęciach. Tak żyje polska aktorka za oceanem. Wróci do Ojczyzny? [14.06.2024]

Iza Miko o życiu w Stanach Zjednoczonych

Aktorkę sporadycznie mogliśmy oglądać w polskich produkcjach takich jak "Planeta singli 2" reżyserii Sama Akina, "Futro z misia" Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego czy "Kochaj i tańcz" Bruce'a Parramore'a.

Niedawno Izabella Miko udzieliła wywiadu ogólnopolskiemu portalowi plotkarskiemu, w którym narzekała na życie w Stanach. "Ten kraj niesamowicie upada" - przyznała w rozmowie z Plejadą.pl. Co miała na myśli? To, że zewsząd jesteśmy kontrolowani, że wszystko o nas wiedzą, jak żyjemy, jakie mamy upodobania czy gdzie robimy zakupy. Wszystko jest choćby w naszych telefonach - zauważyła.

Stwierdziła także, że dojrzała do myśli, że nie musi do końca życia mieszkać za oceanem. Czy wróci zatem do Polski? Kocha swoją ojczyznę, tu ma rodzinę, ale nie oznacza to, że tu koniecznie miałaby wrócić. Jako pomysł zamieszkania w innym miejscu niż Stany podała Kostarykę. Wspomniała także o życiu w minikomunie, z dala od miast, za to wśród przyjaciół, blisko natury.