Izrael przedłużył zamknięcie granic. Omikron zatrzyma turystów co najmniej do 22 grudnia 2021

Wycieczka do Izraela: co trzeba zrobić, by wjechać na teren kraju?

Izrael znowu zamknął granice przez omikron. Zakaz lotów przedłużony do 22 grudnia 2021

Kiedy tylko zrobiło się głośno o nowym wariancie omikron koronawirusa, rząd Izraela jako pierwszy na świecie podjął radykalny krok: całkowicie zamknął granice państwa dla cudzoziemców.

Zakaz miał obowiązywać od 29 listopada do 12 grudnia 2021. Niestety, ponieważ sytuacja pandemiczna nie uległa polepszeniu i nadal nie ma zgody naukowców co do potencjalnie zwiększonej śmiertelności wariantu omikron, Izrael pozostanie zamknięty dla turystów dłużej. W czwartek 9 grudnia padła nowa data: kraj będzie niedostępny przynajmniej do 22 grudnia 2021.